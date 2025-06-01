В США признали, что Россия добьется своих целей в Стамбуле

Аналитик Джонсон: Москва добьется своих целей, даже если Киев не примет условия

Россия добьется своих целей на переговорах в Стамбуле, даже если Украина откажется выполнять ее условия. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«У России есть четкие требования: вы признаете Крым и эти четыре области частью России, выводите свои войска и избавляетесь от нацистских элементов в вашем правительстве», — сказал он.

Джонсон выразил уверенность, что действующее руководство Украины не согласится на эти условия. И тогда Россия продолжит военные действия, добавил эксперт.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона хочет «реального прекращения огня», но у нее «нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул». По его словам, Киев готовится к новым дипломатическим шагам перед следующим раундом переговоров с российской стороной в Стамбуле.

30 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация отправилась в Турцию для проведения второго раунда переговоров по Украине. К продолжению диалога дипломаты будут готовы утром 2 июня.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что российская сторона на встрече предоставит проект меморандума, в котором будут представлены аспекты преодоления первопричин конфликта. Что известно о продолжении переговорного процесса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украину предупредили о «ловушке» России на переговорах в Стамбуле.