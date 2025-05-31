Аналитик Боснич: Украина в Стамбуле должна просить мир и отказаться от эскалации

Властям Украины на втором раунде переговоров с Россией нужно запросить мир, поскольку в будущем положение страны будет «намного хуже». Об этом в статье для портала InfoBRICS заявил хорватский аналитик Драго Боснич.

«Сейчас самое подходящее время для неонацистской хунты просить мира, поскольку завтра ее положение наверняка будет намного хуже», — подчеркнул он.

Аналитик добавил, что Киев выдвигает необоснованные требования, которые не соответствуют ситуации на фронте.

Российская делегация отправилась в Турцию для проведения второго раунда переговоров по Украине, сообщил 30 мая представитель Кремля Дмитрий Песков. К продолжению диалога дипломаты будут готовы утром в понедельник, 2 июня. Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что российская сторона на встрече предоставит проект меморандума, в котором будут представлены аспекты преодоления первопричин конфликта. Что известно о продолжении переговорного процесса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле рассказали о подготовке к возможной встрече Путина и Зеленского.