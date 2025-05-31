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Зеленский рассказал о подготовке «к новым дипломатическим шагам»

Зеленский: Киев готовится к новым дипломатическим шагам перед переговорами с РФ
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Alina Smutko/Reuters

Киев готовится к новым дипломатическим шагам перед следующим раундом переговоров с российской стороной в Стамбуле. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

«Готовимся сейчас к новым дипломатическим шагам вместе с партнерами в Европе и очень важно — с нашими партнерами в Соединенных Штатах. Фактически каждый день мы на связи со всеми, кто может сделать дипломатию непустой», — заявил он.

Зеленский также подчеркнул, что украинская сторона хочет «реального прекращения огня», но у нее «нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул».

30 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация отправилась в Турцию для проведения второго раунда переговоров по Украине. К продолжению диалога дипломаты будут готовы утром 2 июня. Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что российская сторона на встрече предоставит проект меморандума, в котором будут представлены аспекты преодоления первопричин конфликта. Что известно о продолжении переговорного процесса — в материале «Газеты.Ru».

Глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил заинтересованность в проведении второго раунда переговоров с Россией. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак также заявил, что Украина готова направить делегацию в Стамбул.

Ранее стало известно, что США могут заставить Украину принять участие в переговорах с Россией.

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Переговоры в Стамбуле
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