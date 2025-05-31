Макрон назвал решение Трампа по России проверкой на благонадежность

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал решение президента США Дональда Трампа по антироссийским санкциям и помощи Украине проверкой на благонадежность американцев. Об этом сообщает Le Figaro.

Политик добавил, что Трамп должен подтвердить приверженность антироссийским санкциям, если Москва будет «не готова заключить мир» с Киевом.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств. 25 мая страны завершили обмен пленными.

Следующий раунд переговоров состоится 2 июня.

Ранее Макрон рассказал из-за чего может быть подорвано доверие к Европе и США.