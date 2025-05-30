Макрон рассказал из-за чего может быть подорвано доверие к Европе и США

Макрон: неспособность к урегулированию на Украине подорвет доверие к ЕС и США

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что доверие к Европе и США будет подорвано, если они не смогут добиться урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Если США и европейцы не смогут в сжатые сроки урегулировать ситуацию на Украине, я думаю, что доверие к ним... будет очень низким», — заявил он.

Фраза была сказана во время выступления в Сингапуре в контексте потенциального ухудшения обстановки с безопасностью в Азии.

10 мая Макрон заявил, что в Европе могут ввести новый пакет санкций против России уже в течение нескольких дней, если Москва не примет условия перемирия с Украиной на 30 дней. По словам французского лидера, новый пакет рестрикций будет направлен на усиление давления на российскую экономику и должен сыграть роль «сдерживающего механизма». Позднее он заявил, что президенту России Владимиру Путину нужно пригрозить введением «максимальных санкций».

Ранее Захарова не поверила словам Макрона о мире на Украине.