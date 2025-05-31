План Европейского союза (ЕС) по подрыву российской экономики с помощью санкций провалился. Об этом в соцсети X написал журналист Томас Фази.

Он напомнил, что с февраля 2022 года США и ЕС ввели самый жесткий режим санкций против России в современной истории.

«Заявленной целью было «поставить российскую экономику на колени», изолировать страну от мировой экономической системы. <...> Спустя более чем три года стало ясно: этот план с треском провалился», — считает Фази.

На прошлой неделе демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) представили в Сенате США проект закона, который предполагает введение 500%-ных вторичных тарифов в отношении России, если она выдвинет неприемлемые условия для прекращения огня в Украине в ближайшее время.

20 мая совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России, направленный в том числе против торговых судов.

Сразу после этого глава евродипломатии Кая Каллас объявила о начале подготовки 18-го пакета антироссийских санкций. Таким способом ЕС хочет заставить РФ «захотеть мира».

Ранее экономист рассказал, навредят ли России новые санкции Евросоюза.