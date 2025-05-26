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Экономист раскрыл, навредят ли России новые санкции Евросоюза

Экономист Катасонов: новые санкции Евросоюза не навредят России
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Новые санкции Брюсселя не способны навредить России, поскольку торговые отношения с Европейским союзом сведены к минимуму. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал доктор экономических наук, профессор Валентин Катасонов.

«Они пытаются усилить вторичные санкции, но это слишком сложно для них. Мы научились, и наши партнеры тоже научились обходить эти угрозы. Так что я не вижу резервов для усиления давления на Россию. Не знаю, может, они попытаются морскую блокаду организовать, но это уже, извините, попахивает войной», — сказал эксперт.

Заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью факультета государственного управления МГУ Владимир Осипов в свою очередь отметил, что Россия в большей степени работает с азиатскими рынками, поэтому оставшиеся торговые потоки можно с легкостью перенаправить на Восток.

20 мая совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России, направленный в том числе против торговых судов.

Сразу после этого глава евродипломатии Кая Каллас объявила о начале подготовки 18-го пакета антироссийских санкций. Таким способом ЕС хочет заставить РФ «захотеть мира».

Ранее в Европе рассказали об окончательном разрушении «Северных потоков».

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