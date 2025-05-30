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Эрдоган позвонил Зеленскому и выразил надежду на встречу лидеров России и Украины

Эрдоган позвонил Зеленскому перед переговорами РФ и Украины в Стамбуле
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Murat Kula/Turkish Presidential Press Office/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому перед переговорами Москвы и Киева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию Эрдогана.

Эрдоган выразил надежду на встречу лидеров России и Украины.

Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что планировал в разговоре с Эрдоганом «добавить содержание» встрече с россиянами в Стамбуле. Он добавил, что ни Украина, ни Турция не получили от России текста меморандума по прекращению огня.

Российская делегация уже отправилась в Турцию для проведения второго раунда переговоров по Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. К продолжению диалога дипломаты будут готовы утром в понедельник, 2 июня. Как уточнил пресс-секретарь президента, стороны обсудят проекты меморандумов России и Украины. Что известно о продолжении переговорного процесса — в материале «Газеты.Ru».

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отмечал, что встреча Путина и Зеленского станет возможна только после выработки единого документа, который нужно будет подписать. По его словам, для начала стороны должны обсудить пункты соглашения, а рабочие группы подготовить необходимые документы. После этого каждая из сторон будет отстаивать свою позицию в поисках компромиссов, чтобы выработать единую формулировку, добавил дипломат.

Ранее на Украине допустили, что переговоры о прекращении огня будут длиться месяцы.

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Переговоры в Стамбуле
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