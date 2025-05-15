В МИД РФ назвали условие для встречи Путина и Зеленского

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского станет возможна только после выработки единого документа, который нужно будет подписать. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, сообщает ТАСС.

По его словам, для начала стороны должны обсудить пункты соглашения, а рабочие группы подготовить необходимые документы. После этого каждая из сторон будет отстаивать свою позицию в поисках компромиссов, чтобы выработать единую формулировку, отметил дипломат.

«Когда эта титаническая работа заканчивается, получается единый документ, который парафируется обеими сторонами. Он готов для того, чтобы приглашать лидеров государств, чтобы они приехали и подписали этот документ, либо согласовали минимальное разногласие, где нужна уже просто политическая воля», — сказал Мирошник.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал свой визит в Турцию «очень четким посланием» для российского лидера Владимира Путина. Так по прибытии в Анкару он ответил на вопрос о том, есть ли у него «сообщение» для главы РФ.

Ранее глава МИД Польши обратился к Трампу по поводу отсутствия Путина в Стамбуле.