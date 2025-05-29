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На Украине допустили, что переговоры о прекращении огня будут длиться месяцы

МИД Украины: переговоры о прекращении огня будут длиться месяцы
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Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Переговоры между Москвой и Киевом о прекращении огня будут длиться месяцы. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий в ходе трансляции в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Прекращение огня остается в центре нашего внимания. Очевидно, мы будем говорить об этом еще недели и месяцы», — отметил он.

Незадолго до этого председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин заявил, что России нужны стратегическая стабильность и нейтральный статус Украины. Он пояснил, что даже вокруг переговоров в Стамбуле «идет большая игра», но российская сторона терпелива.

Второй раунд российско-украинских мирных переговоров может пройти в Стамбуле 2 июня — с таким предложением выступила Москва. При этом Киев отказывается принимать предложение о встрече, пока Кремль не предоставит свою версию меморандума об условиях прекращения огня. Состоятся ли переговоры в ближайшее время и в чем их главная проблема — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что мир может наступить «уже завтра».

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Переговоры о мире на Украине
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