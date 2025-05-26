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Макрон призвал пригрозить Путину «максимальными санкциями»

Макрон: Путину нужно пригрозить максимальными санкциями
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Ludovic Marin/Reuters

Президенту России Владимиру Путину нужно пригрозить введением «максимальных санкций». Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон, передает Reuters.

Помимо этого, Макрон прокомментировал критику президента США Дональда Трампа в адрес Путина. По словам президента Франции, глава Белого дома может понимать «аспекты лжи» российского лидера относительно ситуации на Украине.

10 мая Макрон заявил, что в Европе могут ввести новый пакет санкций против России уже в течение нескольких дней, если Москва не примет условия перемирия с Украиной на 30 дней. По словам французского лидера, новый пакет рестрикций будет направлен на усиление давления на российскую экономику и должен сыграть роль «сдерживающего механизма».

26 мая Трамп раскритиковал действия Путина на Украине, назвав их «неприемлемыми». Глава Белого дома заявил о возможном введении новых санкций против России. Заявление последовало после масштабных ударов российских войск по объектам на территории Украины.

Ранее Трамп пригрозил России введением новых санкций.

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