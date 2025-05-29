Разглагольствованиям французского лидера Эммануэля Макрона о стремлении к миру на Украине не верится. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на публикацию издания France Infо, где говорилось о французских солдатах на службе у киевского режима.

Как пояснила Захарова, речь идёт о боевом подразделении с названием «Интернациональный реванш», куда входят в основном французы.

Группа имеет неонацистскую символику: черепа, темная эстетика и слоган боевиков.

«После такого заверениям из Парижа, разглагольствованиям Макрона о приверженности мирному процессу совсем не верится», — подчеркнула она.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что страны Европы принимают участие в конфликте на Украине, продолжая реализовывать поставки вооружения Киеву.

Ранее эксперт рассказал о попытках Европы сорвать переговоры по Украине.