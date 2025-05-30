В МИД РФ высказались о посредничестве Турции в переговорах с Украиной

Захарова: речи о посредничестве Турции в переговорах РФ и Украины не идет

Речь о посредничестве Турции или какого-либо другого государства в рамках российско-украинских переговоров не идет. Об этом рассказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, заявление которой опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

По ее словам, Москва глубоко признательна Анкаре за гостеприимство и предоставление площадки для проведения переговоров. Она подчеркнула, что турецкое руководство создало все необходимые и комфортные условия для работы делегаций РФ и Украины.

«Однако о турецком или чьем-либо еще посредничестве речи не идет», — добавила дипломат.

16 мая в Стамбуле состоялся первый раунд российско-турецких переговоров по урегулированию конфликта. В том числе во встрече принял участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который произнес приветственную речь.

Впоследствии в Москве предложили Киеву провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Но украинские власти отказались принять предложение о встрече до тех пор, пока РФ не предоставит им свой вариант меморандума об условиях прекращения огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Государственной думе РФ оценили желание Украины заранее ознакомиться с российским вариантом меморандума.