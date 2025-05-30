В Госдуме оценили желание Украины заранее ознакомиться с меморандумом РФ

Москва может ответить отказом на просьбу Киева заранее предоставить разработанный ею вариант меморандума об условиях прекращения огня, исходя из опасений, что содержимое документа «утечет» в СМИ. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа.

«Я думаю, это технический вопрос и позиция переговорного процесса», — сказал парламентарий.

По его словам, в переговорах большое значение имеет, кто и как их ведет. Законодатель назвал обсуждение урегулирования конфликта процессом, в котором многое зависит от формата диалога и персоналий.

Также депутат не исключил, что российское руководство не торопится делиться текстом меморандума с Украиной из-за возможных «утечек» информации. Как отметил Чепа, подобные инциденты могут повлиять на дальнейший ход переговорного процесса.

«Возможно, не хотят, чтобы какие-то требования раньше времени «утекли» в СМИ, чтобы этим не воспользовались в нежелательном для нас ключе», — пояснил он.

РФ предложила Украине провести второй раунд переговоров 2 июня в турецком городе Стамбуле. Однако в Киеве отказались принимать предложение о встрече до тех пор, пока Москва не предоставит свою версию меморандума об условиях прекращения огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в министерстве иностранных дел РФ раскрыли состав российской делегации на новых переговорах с Украиной.