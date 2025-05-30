В Кремле высказались о реакции Путина на меморандум Украины

Песков заявил, что содержание меморандума Украины не будет обнародовано

Содержание меморандумов России и Украины не будет обнародовано. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос о том, имел ли возможность российский лидер Владимир Путин ознакомиться с меморандумом.

«Ничего обнародоваться не будет», — заявил он.

Песков выразил надежду на то, что оба меморандума будут обсуждаться в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле. По его словам, российская делегация будет готова к обсуждению в понедельник, 2 июня.

28 мая главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров поговорили по телефону и обсудили место и время встречи сторон для обмена меморандумами, в которых Москва и Киев изложат свое видение условий для прекращения боевых действий.

Позже министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что проводит переговоры с украинской стороной по готовности к переговорам.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия готова провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Украинская делегация своего ответа пока не дала. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал цели Москвы и Киева на предстоящем раунде переговоров.