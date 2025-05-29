Политолог назвал цели Москвы и Киева на предстоящем раунде переговоров

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал предстоящий раунд переговоров между российской и украинской делегациями.

По его мнению, Киев имеет простую задачу — дискредитировать Россию в ходе диалога и склонить США к более активной помощи. В то же время у России совершенно другая цель: максимально использовать дипломатические возможности для решения задач, связанных со специальной военной операцией, и устранить внешние угрозы насколько это возможно, пояснил эксперт.

«Мы действуем, исходя из решения своей базовой задачи, а они исходя из своей базовой задачи. Вот и вся разница», — сказал Пинчук.

По его словам, окончательное решение все равно будет зависеть от военной составляющей. Однако дипломатический фактор тоже имеет значение.

28 мая главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров поговорили по телефону и обсудили место и время встречи переговорных групп для обмена меморандумами, в которых стороны изложат свое видение условий для прекращения боевых действий. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что Россия готова провести второй раунд переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Украинская делегация своего ответа пока не дала. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шойгу назвал основную площадку для переговоров с Украиной.