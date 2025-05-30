В Европе заявили, что Трамп опасается одобрения сенатом санкций против РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп боится, что если сенат утвердит новые санкции против РФ, то это помешает ему наладить отношения Вашингтона и Москвы. Об этом пишет газета Politico.

«Совершенно очевидно, что что-то удерживает его от того, чтобы оказывать большее давление на Путина. <...> Если он просто хочет закончить войну, чтобы заключить эти сделки [с Путиным], то он, возможно, взвешивает стоимость «отравления» их потенциальных отношений», — заявил в беседе с журналистами неназванный европейский чиновник.

29 мая телеканал NBC сообщал, что у Трампа может не остаться выбора по вопросу санкций против России, если американский сенат примет законопроект о 500%-ных пошлинах на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть. В Белом доме опасаются того, что политика Трампа по урегулированию на Украине привела к «смелости Кремля».

22 мая сенат США пригрозил России введением 500%-ных вторичных тарифов, если Москва выдвинет неприемлемые условия для прекращения огня на Украине в ближайшее время.

Позже сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в открытом письме президенту России Владимиру Путину заявил о возможности введения новых санкций против Москвы. По словам парламентария, американский сенат готов к любому развитию ситуации.

Ранее Трамп отказался комментировать оскорбительное прозвище, данное ему журналистами.