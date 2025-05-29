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Трамп отказался комментировать оскорбительное прозвище, данное ему журналистами

Трамп отказался комментировать фразу «Трамп всегда трусит»
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Jonathan Ernst/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался обсуждать акроним TACO (Trump Always Chickens Out — «Трамп всегда трусит»), придуманный журналистами для описания его торговой политики. Передает РБК.

«Это неприятный вопрос. Самый неприятный», — заявил президент на пресс-конференции, попросив больше не поднимать тему.

29 мая сообщалось, что Конгресс США принятием закона о санкциях против России может предоставить президенту США «рычаги давления» на Россию. Законопроект, как утверждается, позволит Трампу эффективно вытеснять российские энергоносители с мирового рынка, а это якобы «раздавит российскую экономику».

В этот же день политолог Сергей Марков сказал, что армия России «просто ждет» в преддверии вероятного наступления на позиции ВСУ на фронте, поскольку президент России Владимир Путин якобы «обещал» Дональду Трампу не осуществлять наступления во время мирных переговоров.

Ранее Трамп смягчил приговор главарю чикагской банды по просьбе Канье Уэста.

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