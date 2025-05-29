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Трампа могут лишить свободы действий по вопросу санкций против России

NBC: Трамп может лишиться выбора, вводить санкции против России или нет
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Ken Cedeno/Reuters

У президента США Дональда Трампа может не остаться выбора по вопросу санкций против России, если сенат США примет законопроект о 500%-ных пошлинах на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть. Об этом сообщает NBC.

«У него может не остаться выбора, если ястребы в сенате по отношению к России добьются своего и примут двухпартийный законопроект, включающий 500%-ные пошлины для покупателей российского экспорта, включая нефть», — говорится в сообщении.

В Белом доме опасаются того, что политика Трампа по урегулированию на Украине привела к «смелости Кремля», сообщает NBC.

28 мая агентство Reuters писало, что ряд законодателей конгресса США из Республиканской партии и советников президента США Дональда Трампа в Белом доме призывают американского лидера ввести санкции против России.

Ранее Трамп прокомментировал возможность трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским.

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