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В США заявили, что Белый дом обеспокоен ростом цен из-за санкций против РФ

Atlantic: власти США переживают по поводу роста цен из-за санкций против РФ
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Mel Evans/AP

Власти Соединенных Штатов крайне обеспокоены возможными последствиями от введения новых экономических ограничений в отношении России. Об этом пишет американский журнал Atlantic.

«Белый дом обеспокоен мировым ростом цен на газ, если будут введены жесткие меры. <...> Некоторые в администрации также настороженно относятся к вторичным санкциям, которые могут разозлить торговых партнеров США, покупающих российские энергоресурсы», — говорится в материале.

29 мая телеканал NBC сообщал, что у Трампа может не остаться выбора по вопросу санкций против России, если американский сенат примет законопроект о 500%-ных пошлинах на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть. В Белом доме опасаются того, что политика Трампа по урегулированию на Украине привела к «смелости Кремля».

22 мая сенат США пригрозил России введением 500%-ных вторичных тарифов, если Москва выдвинет неприемлемые условия для прекращения огня на Украине в ближайшее время.

Позже сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в открытом письме президенту России Владимиру Путину заявил о возможности введения новых санкций против Москвы. По словам парламентария, американский сенат готов к любому развитию ситуации.

Ранее Трампа уличили в нежелании оказывать давление на Путина.

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