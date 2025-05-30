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Трампа уличили в нежелании оказывать давление на Путина

Politico: Трамп может хотеть лучших отношений с РФ больше, чем мира на Украине
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп не оказывает сильное давление на главу России Владимира Путина, поскольку хочет перезагрузки российско-американских отношений больше, чем мира на Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в Европе.

По мнению европейского чиновника, в случае, если Трамп просто хочет разрешить украинский конфликт, то тогда он, возможно, «взвешивает цену отравления» потенциальных отношений с Россией.

Накануне газета The Washington Post писала, что конгресс США принятием Закона о санкциях против России может предоставить Трампу «рычаги давления» на Россию.

29 мая NBC сообщал, что у Трампа может не остаться выбора по вопросу санкций против России, если американский сенат примет законопроект о 500%-ных пошлинах на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть. В Белом доме опасаются того, что политика Трампа по урегулированию на Украине привела к «смелости Кремля».

Ранее политолог рассказал об обещании Путина Трампу.

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