Токаев оценил влияние украинского конфликта на планы Астаны по поставкам ресурсов

Астана учитывает влияние украинского конфликта на свои планы по поставкам ресурсов на мировой рынок. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, пишет ТАСС.

«Мы учитываем происходящее в Украине и то, какое влияние военный конфликт между Россией и Украиной оказывает на наши стратегические планы в сфере природных ресурсов и их экспорта на международный рынок», — отметил он (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

При этом Токаев подчеркнул, что Россия является стратегическим партнером Казахстана, непосредственным соседом и союзником.

В конце ноября 2024 года Путин заявил, что Казахстан является стратегическим партнером и надежным союзником России. Он подчеркнул, что у Астаны и Москвы «есть желание искать решения сложных вопросов в двусторонних отношениях, и они находятся».

Позже генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал, что Казахстан продолжает развивать отношения с Россией, не обращая внимание на давление со стороны стран Запада. Сейчас обсуждаются другие крупные проекты, в частности в области атомной энергетики.

Ранее Путин раскрыл объем инвестиций из РФ в экономику Казахстана.