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Токаев оценил влияние украинского конфликта на планы Астаны по поставкам ресурсов

Токаев: Астана учитывает влияние украинского конфликта на поставки ресурсов
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Астана учитывает влияние украинского конфликта на свои планы по поставкам ресурсов на мировой рынок. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, пишет ТАСС.

«Мы учитываем происходящее в Украине и то, какое влияние военный конфликт между Россией и Украиной оказывает на наши стратегические планы в сфере природных ресурсов и их экспорта на международный рынок», — отметил он (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

При этом Токаев подчеркнул, что Россия является стратегическим партнером Казахстана, непосредственным соседом и союзником.

В конце ноября 2024 года Путин заявил, что Казахстан является стратегическим партнером и надежным союзником России. Он подчеркнул, что у Астаны и Москвы «есть желание искать решения сложных вопросов в двусторонних отношениях, и они находятся».

Позже генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал, что Казахстан продолжает развивать отношения с Россией, не обращая внимание на давление со стороны стран Запада. Сейчас обсуждаются другие крупные проекты, в частности в области атомной энергетики.

Ранее Путин раскрыл объем инвестиций из РФ в экономику Казахстана.

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