Мэр второго по величине города в Коми подал в отставку

Мэр города Ухты в республике Коми Магомед Османов сообщил в своем Telegram-канале, что подал в отставку.

По его словам, девять лет на посту главы муниципального округа «Ухта» стали для него «величайшей честью».

«Я убежден, что сейчас наступает время для новых идей и свежих сил, которые продолжат начатую работу и выведут Ухту на новые рубежи развития... Ухта навсегда останется моей малой Родиной, моим домом», — написал он.

По данным ТАСС, исполняющим обязанности мэра назначена первый заместитель руководителя Марина Метелева.

Ухта — второй по величине город в республике, промышленная столица Коми.

14 мая губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что мэр Бердянска Александр Сауленко подал в отставку. По словам главы региона, чиновник покидает пост «в связи с переходом на другое место работы». Депутаты городского совета рассмотрели его заявление о досрочном прекращении полномочий.

Врио главы администрации города назначен Андрей Ковганко, который занимал должность заместителя главы Бердянска по социальным вопросам.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что попросил освободить его от занимаемой должности. Позже он подчеркнул, что окончательное решение о его политической карьере принимает только президент России Владимир Путин.

Ранее стала известна возможная причина отставки Маска.