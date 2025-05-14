Мэр Бердянска Запорожской области ушел в отставку

Глава администрации города Бердянска Запорожской области Александр Сауленко подал в отставку. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По словам Балицкого, Сауленко покидает пост «в связи с переходом на другое место работы». Депутаты городского совета рассмотрели его заявление о досрочном прекращении полномочий.

Врио главы администрации города назначен Андрей Ковганко, который занимал должность заместителя главы Бердянска по социальным вопросам.

В апреле сообщалось, что в отставку по согласованию с Квалификационной коллегией судей ушел верховный судья Татарстана Ризван Юсупов, которого подозревают в том, что он скрывал американское гражданство своих детей.

По информации Mash, сын и дочь Юсупова родились в США и получили гражданство по праву рождения. Однако при передаче соответствующей информации в ЗАГС, Юсупов и его жена указали, что роды прошли у них дома в Казани.

Ранее Путин ответил на слухи об отставке Кадырова цитатой Твена.