Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мэр Бердянска Запорожской области ушел в отставку

Балицкий сообщил об отставке мэра Бердянска Запорожской области
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава администрации города Бердянска Запорожской области Александр Сауленко подал в отставку. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По словам Балицкого, Сауленко покидает пост «в связи с переходом на другое место работы». Депутаты городского совета рассмотрели его заявление о досрочном прекращении полномочий.

Врио главы администрации города назначен Андрей Ковганко, который занимал должность заместителя главы Бердянска по социальным вопросам.

В апреле сообщалось, что в отставку по согласованию с Квалификационной коллегией судей ушел верховный судья Татарстана Ризван Юсупов, которого подозревают в том, что он скрывал американское гражданство своих детей.

По информации Mash, сын и дочь Юсупова родились в США и получили гражданство по праву рождения. Однако при передаче соответствующей информации в ЗАГС, Юсупов и его жена указали, что роды прошли у них дома в Казани.

Ранее Путин ответил на слухи об отставке Кадырова цитатой Твена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами