СМИ сообщили о готовности нового пакета санкций США против РФ

Новый пакет санкций США в отношении России готов, чиновники ждут решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Reuters.

«‎Чиновники США приготовили новые экономические санкции против России, в том числе меры в банковском и энергетическом секторах. Они говорят, что пакет санкций готов к внедрению на основе указа Трампа»‎, — сказано в материале.

29 мая NBC сообщал, что у Трампа может не остаться выбора по вопросу санкций против России, если сенат США примет законопроект о 500%-ных пошлинах на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть. В Белом доме опасаются того, что политика Трампа по урегулированию на Украине привела к «смелости Кремля», сообщает NBC.

В этот же день портал The Conversation писал, что санкции, введенные Западом против России, способствовали экономической консолидации внутри страны.

28 мая агентство Reuters писало, что ряд законодателей конгресса США из Республиканской партии и советников президента США Дональда Трампа в Белом доме призывают американского лидера ввести санкции против России.

Ранее Трамп прокомментировал возможность трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским.