На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о готовности нового пакета санкций США против РФ

Reuters: новый пакет санкций США против РФ готов, чиновники ждут решения Трампа
close
Leah Millis/Reuters

Новый пакет санкций США в отношении России готов, чиновники ждут решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Reuters.

«‎Чиновники США приготовили новые экономические санкции против России, в том числе меры в банковском и энергетическом секторах. Они говорят, что пакет санкций готов к внедрению на основе указа Трампа»‎, — сказано в материале.

29 мая NBC сообщал, что у Трампа может не остаться выбора по вопросу санкций против России, если сенат США примет законопроект о 500%-ных пошлинах на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть. В Белом доме опасаются того, что политика Трампа по урегулированию на Украине привела к «смелости Кремля», сообщает NBC.

В этот же день портал The Conversation писал, что санкции, введенные Западом против России, способствовали экономической консолидации внутри страны.

28 мая агентство Reuters писало, что ряд законодателей конгресса США из Республиканской партии и советников президента США Дональда Трампа в Белом доме призывают американского лидера ввести санкции против России.

Ранее Трамп прокомментировал возможность трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами