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Конгресс США и Белый дом давят на Трампа с целью ввести санкции против России

Reuters: конгресс и Белый дом давят на Трампа, чтобы тот ввел санкции против РФ
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Leah Millis/Reuters

Ряд законодателей конгресса США из Республиканской партии и советников президента США Дональда Трампа в Белом доме призывают американского лидера ввести санкции против России. Об этом пишет агентство Reuters.

«Некоторые республиканцы в конгрессе и советники Белого дома призывают президента США Дональда Трампа наконец принять новые санкции в отношении Москвы», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Трамп откладывал введение новых санкций в течение нескольких месяцев, стараясь добиться плодотворных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

На этом фоне, говорится в материале, «растет давление» на Трампа по вопросу санкций.

Как пишет Reuters, одним из вариантов могло бы стать принятие президентом законопроекта, внесенного сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем в апреле.

В соответствии с документом, предлагается установить 500%-ный тариф на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть.

До этого неназванный представитель американской администрации в беседе с Politico заявил, что президент России Владимир Путин находится в опасной близости от того, чтобы разрушить «золотой мост», предложенный ему Трампом для восстановления отношений.

Ранее Трамп прокомментировал возможность трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским.

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