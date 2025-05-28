Трамп прокомментировал возможность трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским

Трамп заявил, что готов к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов участвовать в трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Его слова приводит ТАСС.

«Ну, если это необходимо», — заявил Трамп о возможности трехсторонней встречи.

Он отметил, что на данном этапе американская сторона ведет работу над встречей с российским лидером.

«Посмотрим, как идут дела. Мне кажется, все хорошо, но посмотрим», — сказал он.

Неназванный представитель американской администрации ранее в беседе с Politico заявил, что президент России Владимир Путин находится в опасной близости от того, чтобы разрушить «золотой мост», предложенный ему президентом США Дональдом Трампом для восстановления отношений. Помощник российского президента Юрий Ушаков позднее отметил, что американского лидера недостаточно информируют о происходящем в ходе российско-украинского противостояния.

Ранее сообщалось, что Зеленский заставил Ермака надеть костюм для встречи в Белом доме.