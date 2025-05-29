СМИ раскрыли эффект от антироссийских санкций Запада

Санкции, введенные Западом против России, способствовали экономической консолидации внутри страны. Об этом пишет The Conversation.

Как отмечают авторы статьи, иностранные компании хоть и были вынуждены распродать свои активы в России из-за западных санкций, но все равно многие из них не покинули страну полностью или совершили символический уход.

Журналисты утверждают, что несмотря на то, что конфликт на Украине продолжается, некоторые компании готовятся к потеплению отношений с Россией и при первой возможности хотят вернуться на рынок РФ.

«Вместо того, чтобы ослабить экономическую основу <…> санкции, возможно, укрепили ее», — резюмировали в публикации.

26 мая президент России Владимир Путин заявил, что РФ не выгоняла зарубежные компании с рынка, они сами приняли решение уйти.

Глава государства сообщил, что на него лично выходят представители крупного иностранного бизнеса, чтобы обсудить условия своего возвращения на российский рынок. Путин отметил, что не против, чтобы они вернулись в РФ, однако прежде, надо посмотреть, «кто как себя вел».

Ранее Путин назвал условия возвращения иностранных компаний в РФ.