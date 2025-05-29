В Госдуме заметили расхождения в словах и действиях Зеленского о мире

Депутат Шеремет: слова Зеленского о стремлении к миру расходятся с делом

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о якобы стремлении к мирному урегулированию конфликта расходятся с делом и на практике лишь усиливают конфронтацию. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«На практике видно, что абсолютно все заявления Зеленского о его стремлении к миру расходятся с делом и выражаются лишь в усилении конфронтации с нанесением массированных ударов западным летальным оружием по гражданским объектам и мирным российским гражданам», — заявил Шеремет.

Он указал, что Зеленский вынуждает Россию и ее вооруженные силы зеркально реагировать на предпринимаемые ВСУ действия.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что у сената США нет препятствий к принятию нового пакета санкций против России якобы за отказ от прекращения огня. В тот же день он выразил уверенность, что Германия в итоге передаст Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

До этого Зеленский анонсировал удары вглубь территории России.

Ранее в МИД РФ обвинили Украину в желании избежать разговора «один на один» с Москвой.