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В Госдуме заметили расхождения в словах и действиях Зеленского о мире

Депутат Шеремет: слова Зеленского о стремлении к миру расходятся с делом
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о якобы стремлении к мирному урегулированию конфликта расходятся с делом и на практике лишь усиливают конфронтацию. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«На практике видно, что абсолютно все заявления Зеленского о его стремлении к миру расходятся с делом и выражаются лишь в усилении конфронтации с нанесением массированных ударов западным летальным оружием по гражданским объектам и мирным российским гражданам», — заявил Шеремет.

Он указал, что Зеленский вынуждает Россию и ее вооруженные силы зеркально реагировать на предпринимаемые ВСУ действия.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что у сената США нет препятствий к принятию нового пакета санкций против России якобы за отказ от прекращения огня. В тот же день он выразил уверенность, что Германия в итоге передаст Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

До этого Зеленский анонсировал удары вглубь территории России.

Ранее в МИД РФ обвинили Украину в желании избежать разговора «один на один» с Москвой.

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