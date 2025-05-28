Зеленский о поставках Taurus: «Работаем в этом направлении»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Германия в итоге передаст Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом он заявил в интервью RTL Direkt.
Украинский лидер заверил, что стороны «работают в этом направлении». В то же время он не стал разглашать подробности переговоров о передаче дальнобойного вооружения.
«Есть определенные вопросы, которые мы договорились не обсуждать публично. Я обещал это канцлеру, и я этого придерживаюсь», — сказал Зеленский.
До этого Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам встречи в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским не ответил прямо на вопрос о готовности поставить дальнобойные ракеты Taurus Украине. Он заявил, что ФРГ будет стремиться обеспечить Вооруженные силы Украины «всеми возможностями».
«Мы хотим обеспечить дальнобойное оружие. Мы также хотим обеспечить совместное производство», — так ответил немецкий канцлер.
Ранее в Госдуме рассказали, как РФ ответит на возможные поставки Taurus Украине.