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Зеленский анонсировал удары вглубь России

Зеленский: Украина будет зеркально отвечать России БПЛА, ракетами и баллистикой

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал удары вглубь территории России. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что не может говорить о планах и возможностях, однако Киев намерен «зеркально отвечать на угрозы и вызовы», якобы исходящие от России.

«Они там, в России, должны чувствовать четко последствия от того, что делают против Украины. Это будет. Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика – это ключевые элементы», — написал Зеленский.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

На следующий день канцлер подчеркнул, что решение Европы об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия было принято еще «несколько месяцев назад».

Ранее Песков прокомментировал возможное решение Европы снять ограничения на дальнобойное оружие.

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