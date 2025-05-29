В МИД РФ обвинили Украину в желании избежать разговора «один на один» с Москвой

Мирошник: Киев боится диалога один на один с Россией и будет срывать переговоры

Украина будет использовать все доступные способы для срыва диалога с Россией, Киев стремится избежать разговора один на один и втягивает в него Европу. Об этом «Известиям» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«США и Россия хотят найти вариант политико-дипломатического урегулирования, причем он будет заключаться именно в достижении тех задач, которые РФ перед собой ставит», — сказал Мирошник.

В то же время он заметил, что Украина «хочет отыгрывать» европейскую повестку, которая заключается в затягивании военных действий.

28 мая глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что второй раунд переговоров между РФ и Украиной может состояться в Стамбуле 2 июня.

27 мая министр заявлял, что успех переговоров по Украине зависит от возможности устранения первопричин конфликта. 23 мая он выражал уверенность, что второй раунд переговоров состоится. Глава внешнеполитического ведомства тогда говорил, что работа над меморандумом по урегулированию «уже на продвинутой стадии» и украинская сторона в любом случае его получит.

Ранее стало известно о резком заявлении госсекретаря США в адрес России.