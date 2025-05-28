Максима Титова освободили от должности замглавы Минсельхоза

Премьер-министр России Михаил Мишустин своим указом уволил Максима Титова с должности замглавы министра сельского хозяйства. Об этом сообщается в документе, размещенном на официальном портале деловой информации.
«Освободить Титова Максима Александровича от должности заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации по его просьбе», — сообщается в указе.
Титов занимал эту должность с ноября 2023 года.
В апреле Мишустин освободил Алексея Вовченко от должности заместителя главы Министерства труда и социальной защиты. В том же месяце премьер-министр подписал распоряжение об освобождении временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна от должности члена совета директоров АО «Почта России».
Ранее замминистра спорта Ростовской области освободили от должности из-за дела о взятке.