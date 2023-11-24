Назначен новый заместитель министра сельского хозяйства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Максима Титова заместителем министра сельского хозяйства РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Титова Максима Александровича заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации», — говорится в опубликованном документе.

Другим распоряжением замглавы Минсельхоза Иван Лебедев освобожден от должности по собственной просьбе, он занимал должность с ноября 2022 года.

Титов последние четыре года занимал должность директора Департамента регулирования рынков агропромышленного комплекса Минсельхоза РФ.

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