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Назначен новый заместитель министра сельского хозяйства России

Заместителем министра сельского хозяйства России назначен Максим Титов

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ФГБУ «Агроэкспорт»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Максима Титова заместителем министра сельского хозяйства РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Титова Максима Александровича заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации», — говорится в опубликованном документе.

Другим распоряжением замглавы Минсельхоза Иван Лебедев освобожден от должности по собственной просьбе, он занимал должность с ноября 2022 года.

Титов последние четыре года занимал должность директора Департамента регулирования рынков агропромышленного комплекса Минсельхоза РФ.

24 ноября государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что санкционное давление Запада не изменило тенденции на укрепление основ аграрно-промышленного комплекса Белоруссии и России.

Ранее Воробьев рассказал об итогах уборочной кампании этого года в Подмосковье.

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