Замминистра спорта Ростовской области освободили от должности из-за дела о взятке

Заместитель министра спорта Ростовской области Светлана Гадарова, подозреваемая в получении взятки, освобождена от должности после того, как истек срок ее рабочего контракта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре регионального правительства.

«Гадарова Светлана Арменаковна, заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области, освобождена от замещаемой должности в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта», — указано в заявлении.

По информации портала DonDay, 17 февраля Ленинский районный суд Ростова-на-Дону принял решение оставить Гадарову под стражей еще на месяц — до 19 марта. Постановление о продлении ее содержания в СИЗО принимается уже в третий раз.

Гадарова была задержана в конце сентября 2024 года. Чиновницу обвиняют в том, что она брала деньги у супруга учредительницы и директора компании-подрядчика ООО «С». За полученную сумму Гадарова помогла учредительнице получить контракт, который проводил ГБУ РО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области».

Гадаровой грозит до шести лет колонии, штраф и отстранение от работы в госорганах в том случае, если ее вина будет доказана.

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