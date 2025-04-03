Замглавы Минтруда РФ освободили от должности

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Алексея Вовченко от должности заместителя главы Министерства труда и социальной защиты (Минтруд). Документ опубликован на официально интернет-портале правовой информации.

«Освободить Вовченко Алексея Витальевича от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации по его просьбе», — говорится в распоряжении.

Вовченко был назначен на данную должность в 2012 году. Он, в частности, координировал вопросы в сфере оказания протезно-ортопедической помощи и реабилитации инвалидов, а также вопросы средств реабилитации.

В октябре 2023 года президент России Владимир Путин заявлял, что получившие инвалидность участники специальной военной операции (СВО) на Украине должны быть обеспечены необходимыми средствами реабилитации. Президент подчеркнул, что Минтруд должен избавить этот вид деятельности от монополии. В том же месяце Вовченко заявил, что более половины случаев инвалидности среди участников СВО связаны с ампутацией конечностей.

Ранее в Минтруде объяснили, зачем регионы вводят выплаты для беременных школьниц.