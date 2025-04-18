Хинштейна освободили от должности члена совета директоров «Почты России»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна от должности члена совета директоров АО «Почта России». Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства.

Место Хинштейна занял председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Отмечается, что до назначения врио губернатора Хинштейн возглавлял комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Накануне Хинштейн пригласил священника, чтобы освятить свой рабочий кабинет после предшественника Алексея Смирнова. До этого сообщалось, что Смирнов и его бывший первый заместитель Алексей Дедов обвиняются в хищении более одного миллиарда рублей, выделенного на строительство оборонительных сооружений.

Александр Хинштейн родился в Москве 26 октября 1974 года. Он имеет обширный опыт государственной службы. С 2003 по 2016 год он был депутатом Государственной Думы от партии «Единая Россия», в 2016-2018 годах занимал должность советника директора Росгвардии. Вновь избранный в Госдуму в 2018 и 2021 годах, Хинштейн возглавлял комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи. Помимо политической карьеры, он активно участвует в общественной жизни, занимая пост секретаря Союза журналистов России и являясь членом коллегий Министерства просвещения России, Российского книжного союза и Союза писателей России.

Ранее Хинштейн заявил о недоверии к курским чиновникам.