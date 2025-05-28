Зеленский признал, что Украина не хочет воевать до 2026 года

Зеленский: Украина не хочет воевать до 2025 года, это слишком долго для Киева

Украина не сможет воевать еще год, поэтому Киев рассчитывает, что конфликт завершится до 2026-го, заявил президент страны Владимир Зеленский. Его цитирует издание «Страна.ua».

«Украина не хочет воевать еще год, это очень долго для нас», — сказал украинский лидер.

При этом он выразил уверенность, что к лету 2026-го на Россию начнет действовать негативный эффект от санкций. На чем основываются его утверждения, Зеленский не объяснил.

28 мая Зеленский заявил, что у сената США нет препятствий к принятию нового пакета санкций против России якобы за отказ от прекращения огня. Политик считает, что рестрикции помогут приблизить мир на Украине и ударят по российской экономике.

22 мая сенат США пригрозил России введением 500%-ных вторичных тарифов, если Москва выдвинет неприемлемые условия для прекращения огня на Украине в ближайшее время.

Ранее Зеленский назвал условие победы Путина над НАТО.