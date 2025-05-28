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Зеленский назвал возможные сроки окончания конфликта

Зеленский: июнь 2026-го — мы все надеемся, что войны уже не будет
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский конфликт может продлиться еще год. Его слова приводит издание «Страна».

«Июнь 2026-го — мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у русских будет. Уже от принятых. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026 года, их экономика будет это чувствовать сильно», — сказал он.

До этого Зеленский заявил, что Швейцария рассматривается в качестве места для продолжения переговоров с Россией.

По его словам, Россия предложила Белоруссию в качестве площадки для встречи, однако Украина отказалась, потому что якобы «оттуда летели ракеты, заходили войска». Он отметил, что Киев согласен на «нейтральные площадки», среди которых Турция, Ватикан и Швейцария.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Стороны договорились передать друг другу конкретные предложения по прекращению огня и произвести обмен пленных по формуле «1000 на 1000».

Ранее стало известно о готовности Трампа отказаться от участия в переговорах по Украине.

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