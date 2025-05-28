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Зеленский назвал условие победы Путина над НАТО

Зеленский: отсутствие Украины на предстоящем саммите НАТО станет победой Путина
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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможное отсутствие Киева на предстоящем саммите НАТО станет победой президента Владимира Путина над Североатлантическим альянсом. Его слова с пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем приводит Telegram-канал «Политика страны».

Он заявил, что Украина «получила сигналы от партнеров относительно участия в саммите», но хотела бы иметь открытый разговор с союзниками по этому поводу.

«Важно, какое участие и какой результат для Украины участия в этом саммите. По моему мнению, если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, это будет победа Путина, но не над Украиной - а над НАТО. Поэтому решение за партнерами», — сказал Зеленский.

До этого стало известно, что предстоящий саммит НАТО будет сосредоточен на теме роста военных расходов и наращивания производства, а не на вступлении Украины в военный блок. Отмечается, что саммит будет короче, чем предыдущие, и по его итогам стороны примут короткую декларацию.

Ранее в Германии призвали Украину отказаться от вступления в НАТО.

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