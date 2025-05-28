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Шойгу заявил о подготовке к первому российско-арабскому саммиту

Шойгу: первый российско-арабский саммит пройдет 15 октября в Москве
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Алексей Никольский/РИА Новости

Москва 15 октября 2025 года примет первый российско-арабский саммит. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с генеральным секретарем Высшего совета национальной безопасности ОАЭ Али Аль-Шамси в рамках 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время ведется подготовка к мероприятию.

Шойгу выразил убежденность, что предстоящая встреча станет важным событием в мировой политике. Она должна наглядно продемонстрировать уровень сотрудничества арабских стран с Россией и придать новый импульс развитию отношений.

17 мая министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что Лига арабских государств (ЛАГ) обсудит предложение президента РФ Владимира Путина об участии в российско-арабском саммите и, скорее всего, одобрит его.

До этого Шойгу поблагодарил КНДР за солидарность с Россией по всем острым проблемам. Особенно он отметил поддержку Пхеньяна по украинской теме, которая наиболее актуальна для Москвы в настоящее время.

Ранее Шойгу заявил о беспрецедентном уровне партнерства РФ и Китая.

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