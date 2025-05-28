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Шойгу поблагодарил Пхеньян за солидарность с Москвой

Шойгу поблагодарил КНДР за солидарность с РФ по всем острым проблемам
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ выразил признательность КНДР за солидарную с российской стороной позицию по всем острым проблемам, передает ТАСС.

Особенно он отметил поддержку Пхеньяна по украинской теме, которая наиболее актуальна для Москвы в настоящее время.

Также Шойгу поблагодарил военнослужащих из КНДР, которые вместе с российскими бойцами принимали участие в освобождении Курской области. По его словам, Москва и Пхеньян вместе в одном окопе не только защищают свой суверенитет и достоинство, но и сражаются за строительство нового многополярного мирового порядка.

До этого секретарь Совбеза отметил, что доверительные отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном отражают взаимное стремление к расширению сотрудничества двух стран.

Ранее в Госдуме сообщили о намечаемом в 2025 году обмене визитами с КНДР.

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