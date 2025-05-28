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В Кремле прокомментировали состав пленных во время обмена между РФ и Украиной

Песков: состав пленных во время обмена «1000 на 1000» говорит сам за себя
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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Соотношение лиц, переданных России и Украине при обмене пленными в формате «1000 на 1000», говорит само за себя. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя тот факт, что Киев передал российской стороне не только военных, но и гражданских лиц.

«Комментировать здесь нечего, цифры говорят сами за себя», — сказал представитель Кремля, добавив, что президент России Владимир Путин обо всем информирован.

В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств. 25 мая страны завершили обмен пленными.

27 мая военный корреспондент Александр Коц в интервью kp.ru сообщил, что в ходе масштабного обмена России были переданы 880 военнослужащих, которые попали к украинцам в плен во время боевых действий, и 120 гражданских лиц. 20 из них — жители Курской области, угнанные на территорию Украины во время оккупации российского региона.

Ранее Захар Прилепин рассказал об оставшихся на Украине политзаключенных и пленных.

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