Недавний масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» обнажил серьезную внутреннюю проблему Украины. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в интервью kp.ru.

Журналист рассказал, что в ходе масштабного обмена России были переданы 880 военнослужащих, которые попали к украинцам в плен во время боевых действий, и 120 гражданских лиц. 20 из них — жители Курской области, угнанные на территорию Украины во время оккупации российского региона.

По словам Коца, анализ списков освобожденных показывает шокирующую картину: значительную часть «обменного фонда» Киева составили украинские граждане, осужденные за государственную измену из-за симпатии к РФ. Военкор подчеркнул, что это говорит о всесторонней поддержке России со стороны украинцев и о том, что «враги киевского режима не снаружи, а внутри».

Тем временем в украинских тюрьмах продолжают оставаться десятки россиян, которых Киев по каким-то причинам не хочет отдавать. Коц отметил, что его знакомый уже два года находится в СИЗО за переписку с российским военблогером.

«Вытаскивать оттуда надо всех, кто пострадал за веру и любовь к России», — подчеркнул журналист.

25 мая Россия и Украина завершили масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000», о котором договорились во время переговоров в Стамбуле 16 мая. По данным Минобороны РФ, из подконтрольной Киеву территории вернулись еще 303 военнослужащих. Взамен Москва передала Киеву столько же бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого стороны обменялись пленными 24 мая, когда РФ и Украина передали друг другу по 307 военнослужащих, оказавшихся в плену в ходе выполнения боевых задач.

Первый этап обмена пленными по формуле «1000 на 1000» состоялся 23 мая — стороны освободили по 270 солдат и 120 гражданских лиц.

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