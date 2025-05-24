Прилепин рассказал об оставшихся на Украине политзаключенных и пленных

Прилепин: около 13 тысяч политзаключенных и пленных остались на Украине

Около 13 тысяч политических заключенных и гражданских пленных остаются в заключении на Украине. Об этом сообщил в интервью ТАСС подполковник Росгвардии, политический деятель, писатель Захар Прилепин.

Он добавил, что эти цифры остаются неизменными, несмотря на осуществленные обмены между Россией и Украиной.

Также Прилепин сообщил, что около 180 000 уголовных дел возбуждено на Украине за выражение пророссийской позиции и содействие Вооруженным силам Российской Федерации.

23 мая в министерстве обороны России сообщили, что в рамках российско-украинских договоренностей об обмене пленными по формуле «1000 на 1000», с подконтрольной Киеву территории Москве передали 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, среди которых жители Курской области. Украины получила 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц.

Масштабный обмен пленными между Россией и Украиной будет продолжен в ближайшие дни.

Ранее России выдали соратника Виктора Медведчука в рамках обмена пленными.