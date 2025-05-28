В Белом доме назвали «безрассудными» слова Медведева о возможной войне с США

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в соцсети X отреагировал на слова зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о том, что самое плохое, что может произойти между Россией и США, — третья мировая война.

«Разжигание страха перед третьей мировой войной — неудачный, безрассудный комментарий Дмитрия Медведева, не подобающий мировой державе», — написал Келлог.

Он подчеркнул, что президент Дональд Трамп работает над тем, чтобы остановить военные действия на Украине. Спецпредставитель упомянул, что США ждут от России меморандума, «который вы обещали неделю назад», и снова призвал прекратить огонь.

Накануне Трамп заявил, что Россия без его участия столкнулась бы с «по-настоящему плохими вещами», а президент РФ Владимир Путин «играет с огнем». Он также обвинил Кремль в ударах по украинским городам. Келлог же отметил, что слова Трампа стоит воспринимать как предупреждение о возможном ухудшении личных отношений с российским коллегой. А Госдеп объяснил резкие высказывания американского политика его личной обеспокоенностью и эмоциональной вовлеченностью в ситуацию вокруг Украины.

Ранее Келлог опубликовал фото Киева после взрывов.