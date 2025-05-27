Медведев ответил на сообщение Трампа с угрозами Путину

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен помнить, что самое плохое, что может произойти между Россией и США — третья мировая война. Об этом в Telegram-канале пишет заместитель председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Что касается слов Трампа о том, что Путин «играет с огнем» и «действительно плохие вещи» происходят с Россией. Я знаю только одну действительно плохую вещь — это Третья мировая война. Надеюсь, Трамп это понимает!» — написал Медведев.

Президент США Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что российский лидер Владимир Путин играет с огнем.

25 мая агентство Reuters сообщило, что ночью Вооруженные силы РФ совершили крупнейшую воздушную атаку на территорию Украины с начала конфликта. Как заявили официальные лица на Украине, на страну «обрушился шквал» из 367 беспилотников и ракет.

Впоследствии произошедшее прокомментировал Трамп. Он заявил, что недоволен действиями российского лидера и не знает, «что с ним случилось». Хозяин Белого дома подчеркнул, что всегда ладил с Путиным, но сейчас он «запускает ракеты в города» и этим вызывает недовольство главы США. Трамп также сообщил о возможном введении новых санкций против РФ.

Ранее Трампа обвинили в «преклонении перед Путиным».