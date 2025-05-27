«Путин играет с огнем»: Трамп рассказал, как он спасает Россию

Келлог: слова Трампа об игре с огнем связаны с его личным отношением к Путину

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия без его участия столкнулась бы с «по-настоящему плохими вещами», а президент РФ Владимир Путин «играет с огнем». Он также обвинил Кремль в ударах по украинским городам. В ответ Дмитрий Медведев напомнил о риске Третьей мировой войны, а сенатор Владимир Джабаров выразил разочарование позицией президента США. Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что слова Трампа стоит воспринимать как предупреждение о возможном ухудшении личных отношений с президентом России.

Без участия президента США Дональда Трампа с Россией случилось бы много «плохих вещей». Об этом американский лидер написал в своей личной соцсети Truth Social.

«Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что, если бы не я, с Россией уже случилось бы много по-настоящему плохих вещей, и я имею в виду по-настоящему плохих. Он играет с огнем», — написал Трамп.

Заявление президента США прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Что касается слов Трампа о том, что Путин «играет с огнем» и «действительно плохие вещи» происходят с Россией, я знаю только одну действительно плохую вещь — Третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает!» — написал Медведев в соцсети X.

В свою очередь первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в разговоре с News.ru отметил, что риторика президента США в адрес РФ и Владимира Путина начинает разочаровывать.

«К сожалению, господин Трамп начинает разочаровывать. Первое время он пытался играть в миротворца, говорил, что прекратит войну. У него ничего не получилось. На него идет мощное давление и со стороны американского правящего политического класса, и со стороны европейских союзников. Теперь он пытается обвинять во всем нашего президента», — сказал Джабаров.

Сенатор добавил, что Трамп и его администрация делают вид, что не понимают, что удары ВС РФ по Украине являются ответными за массированные атаки ВСУ по российским регионам.

Владимир Джабаров подчеркнул, что Дональд Трамп выбрал неправильный тон по отношению к Москве.

При этом в Госдепе США заявили, что последние слова Трампа о России не стоит рассматривать как «разочарование». Об этом на брифинге для прессы заявила официальный представитель ведомства Тэмми Брюс.

Я бы назвала это заявлением человека, который возглавил усилия по установлению мира... Я думаю, что Россия должна отнестись к этому серьезно. И, как я уже говорила на прошлой неделе, в распоряжении президента есть множество различных средств, чтобы убедиться, что наша позиция ощутима и может быть использована для того, чтобы оказать влияние на прекращение этой бойни», — заявила представитель Госдепа.

Брюс добавила, что США продолжают поддерживать прямые переговоры России и Украины.

В свою очередь спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог в интервью Fox News заявил, что под словами Трампа стоит понимать возможность ухудшения личных отношений между ним и Владимиром Путиным.

«Думаю, огонь, о котором он говорит, — это личные отношения. Президент Трамп действительно ценит личные отношения. И я действительно понимаю это, когда вижу такое», — сказал Келлог.

Эмоциональная перегрузка

В последние дни президент США Дональд Трамп резко изменил тон в отношении российского лидера Владимира Путина, после серии комбинированных ударов ВС РФ по целям на Украине.

Так 25 мая американский лидер заявил, что не знает «что случилось» с президентом РФ.

«Я знаю его очень давно. Я всегда находил с ним общий язык. Но он посылает ракеты в города и убивает людей, и мне это не нравится», — приводит его слова Sky News.

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Трамп также сказал, что «абсолютно точно» рассматривает возможность введения санкций против России.

На следующий день, 26 мая, в своей соцсети Truth Social президент США написал, что якобы российские войска «ракеты и дроны запускают по городам Украины без всякой причины». Он добавил, что попытка «получить всю Украину, а не только ее часть» приведет к «падению России!».

В Кремле слова Дональда Трампа связали с «эмоциональной перегрузкой» из-за сложности текущего переговорено процесса, сообщает ТАСС.

«Конечно, это очень ответственный момент, который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональными реакциями.

Мы внимательно отслеживаем все реакции, вместе с тем президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны»,

— отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российские войска за последние дни нанесли серию ударов высокоточным оружием по различным целям на Украине. 23 мая ВС РФ нанесли удар по контейнеровозу направлявшемуся в порт Одессы, а также по складу контейнеров на территории самого порта. Для атаки использовались ракеты «Искандер».

В ночь на 24 мая был произведен удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по предприятию, занимающемуся производством ракет и ударных дронов. Также сообщалось об ударах по объектам радиотехнической разведки и позициям американского ЗРК Patriot.

После этого Минобороны РФ также сообщило о поражении объектов связанных с производством компонентов ракетного вооружения, радиоэлектронного оборудования, взрывчатых веществ, ракетного топлива и ударных беспилотников. Уточняется, что удары были нанесены с использованием морского, воздушного и наземного вооружения, а также дронов.