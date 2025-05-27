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Минобороны рассказало об ответных ударах по военным объектам Украины

МО: в ответ на атаки ВСУ армия РФ бьет исключительно по военным объектам Украины
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Станислав Красильников/РИА Новости

В ответ на массированные атаки украинских беспилотников по регионам России армия РФ наносит удары исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru».

Согласно сообщению ведомства, 20 мая российские войска поразили объекты инфраструктуры аэродрома Озерное, склады боеприпасов и ГСМ в Житомирской и Днепропетровской областях.

21 мая были уничтожены пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склад ракетно-артиллерийского вооружения в Сумской области, пункт дислокации иностранных наемников в Донецкой народной республике (ДНР) и склад боеприпасов в Харьковской области.

22 мая Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по Павлоградскому химическому заводу, цеху ремонта самолетов, объектам инфраструктуры военных аэродромов и радиолокационным станциям в Днепропетровской, Криворожской и Николаевской областях. Уничтожены радиолокационная станция AN/MPQ-65, машина боевого управления и две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot (ЗРК) в Днепропетровской области.

23 мая были поражены склад контейнеров с военным имуществом в Одессе, объекты инфраструктуры и места подготовки ударных беспилотников на аэродромах Кисличеватая (Запорожская область) и Канатово (Кировоградская область), склады боеприпасов в Харьковской области.

24 мая были нанесены удары по предприятию военно-промышленного комплекса в Киевской области, центру радиотехнической разведки, центру авиации Службы безопасности Украины (СБУ), пункту дислокации спеццентра «Юг» в Черноморске (Одесская область) и третьей штурмовой бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в городе Изюм (Харьковская область). Кроме того, поражена позиция ЗРК Patriot в Киевской области.

25 мая ВС РФ поразили предприятия ВПК в Житомирской, Черниговской, Сумской, Хмельницкой, Днепропетровской, Тернопольской и Киевской областях, центры радио- и радиотехнической разведки, цеха по производству беспилотников, взрывчатых веществ и боеприпасов, объекты инфраструктуры аэродромов Школьный (Одесская область), Вишневое (Харьковская область) и Гоголев (Киевская область). Под ударом также оказались стоянка боевых катеров и цех сборки безэкипажных катеров в Николаевской области.

26 мая российскими войсками уничтожены объекты инфраструктуры аэродрома Староконстантинов (Хмельницкая область), склады боеприпасов двух механизированных бригад в Харьковской области и ДНР, пункт управления ЗРК С-300 и пункт дислокации спецподразделений ВСУ в Одесской области.

Ранее военный эксперт заявил о результативности ответных ударов ВС РФ по Украине.

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