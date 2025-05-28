Трамп обвинил Путина в «игре с огнем». Госдеп объяснил его слова «личной обеспокоенностью»

Госдеп объяснил резкие высказывания Трампа о Путине его личной обеспокоенностью и эмоциональной вовлеченностью в ситуацию вокруг Украины. Президент США ранее назвал российского лидера «безумцем» и обвинил в «игре с огнем».

Последние заявления президента США Дональда Трампа о России и ее президенте Владимире Путине отражают его личную обеспокоенность ситуацией на Украине, а не разочарование в процессе урегулирования. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Она подчеркнула, что президент США стремится к справедливому и долгосрочному миру и поддерживает любые механизмы, способствующие дипломатическому решению конфликта. Брюс также отметила, что военного решения российско-украинского конфликта не существует, и подчеркнула необходимость дипломатического подхода.

Трамп в последние дни выступил с рядом резких заявлений в адрес российского президента. В частности, он обвинил Путина в «игре с огнем» и заявил, что российский лидер «сошел с ума». Эти высказывания прозвучали на фоне крупнейшей за последнее время атаки России на Украину, в ходе которой было использовано более 350 беспилотников и не менее девяти крылатых ракет.

«Эмоциональная перегрузка»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Трампа, заявил о возможной «эмоциональной перегрузке» американского лидера и выразил признательность Вашингтону за содействие в организации переговоров.

«Разумеется, начало переговорного процесса, для которого американская сторона приложила очень большие усилия, — это очень важное достижение. Мы признательны американцам и лично президенту Трампу за содействие в организации и запуске переговорного процесса. Это очень ответственный момент, который связан с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональным реакциями», — сказал он.

Песков добавил, что Путин предпринимает меры, которые направлены на защиту национальной безопасности. Представитель Кремля также заявил, что удары по украинской территории являются реакцией на действия Киева. По словам Пескова, украинская сторона наносит удары по объектам гражданской и социальной инфраструктуры на российской территории, а действия Москвы носят зеркальный характер.

«Путин играет с огнем»: Трамп рассказал, как он спасает Россию Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия без его участия столкнулась бы с «по-настоящему... 27 мая 23:41

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя заявления Трампа, отметил, что действительно плохой вещью стала бы третья мировая война.

«Что касается слов Трампа о том, что Путин «играет с огнем» и «действительно плохие вещи» происходят с Россией, я знаю только одну ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛОХУЮ вещь — Третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает!», — заявил он.

Что известно о переговорах

Россия продолжает работу над проектом меморандума, который, как заявили в МИД, должен стать основой для возможного мирного соглашения с Украиной. Представитель ведомства Мария Захарова на брифинге 27 мая подчеркнула, что документ будет передан украинской стороне после завершения внутригосударственных согласований. Подробности содержания проекта в публичное поле пока не выносились, но, по словам Захаровой, он предполагает «реалистичный подход с учетом сложившихся на земле условий».

Со своей стороны, Украина официально не комментировала информацию о подготовке такого меморандума, однако ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что не примет ни одно соглашение, которое будет предусматривать признание территориальных уступок России. При этом Киев по-прежнему выражает готовность к переговорам при участии международных посредников, включая США и страны ЕС.

Спецпредставитель Дональда Трамп по Украине Кит Келлог накануне заявил о том, что США получили от Украины список условий для прекращения конфликта. Он добавил, что, как только США получат российский список условий или меморандум, они «все сопоставят» и приступят к организации новой встречи.